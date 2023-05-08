Bakan Hulusi Akar’dan Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik: 37 bin 818 terörist etkisiz hale geldi

37 BİN 818 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçiğin "hudut namustur" anlayışıyla hudutları en etkili tedbirlerle koruduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Hudut güvenliğimizi sağlarken terörle mücadelemiz de yurt içi ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruyla yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması önlenmiştir. Terör koridoru engellenmeseydi, bugün çok daha zor ve karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacağımızın iyi bilinmesi ve anlaşılması lazım."

Bakan Akar, operasyonlarda sadece teröristlere odaklandıklarını ve sivillere zarara gelebilir düşüncesiyle bazı operasyonları ertelediklerini anlattı.