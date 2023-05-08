Depremin vurduğu 11 ilde devlet yaraları sarıyor! Tüm imkanlarla vatandaşa destek! Depremzedelere 650 bin konut

4 KATI GEÇMEYECEK

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 daire şeklinde planlandı. Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projelerle bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak 5 farklı tip tasarlandı. Konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 şeklinde yapıldı. Hayvancılık yapan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılıyor.



KÖY EVLERİ TAMAM

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin anahtar teslimi gerçekleşti. Konutlar tamamlandıkça etaplar halinde anahtar teslimleri gerçekleşiyor. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim için çalışmalara devam ediliyor. Bakanlığın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kuralar çekildi, süreç işliyor.