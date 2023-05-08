15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşına ’sayın’ diyen Babacan’a tepki: Nasıl yüzümüze bakacaklar?

'YÜZÜMÜZE NASIL BAKACAKLAR'

Söylem ve eylemlerinin bir merkezden, yani Pensilvanya'dan çıktığı aşikar. Yürüttükleri siyasetle, hiçbir terör unsuru ve oluşumunu incinmek şöyle dursun, perde arkasında pazarlık masası kurup anlaşma sağlıyorlar. Buna mukabil ülke menfaatine olan her işe de ya engel olmaya çalışıyorlar ya da eleştiriyorlar.

Kılıçdaroğlu ise vaatlerini özerklik gibi feci bir noktaya kadar getirdi. Her türlü terörü ve terör sevicilerini kınıyorum.

Biz bu vatan, bayrak, ezan için şehit ve gazi olduk. Yüzümüze nasıl bakacaklar? Gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ülkem için milletim için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim.