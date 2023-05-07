Yurt dışındaki vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi! Rakam 2018’i çoktan geçti

YURT DIŞI TEMSİLCİLİLERDE KULLANILAN OY SAYISI, 2018 SEÇİMİNDEN DAHA FAZLA

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.