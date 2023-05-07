Yurt dışındaki vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi! Rakam 2018'i çoktan geçti
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere 1 hafta kaldı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.
KULLANILAN OY SAYISI 1 MİLYON 488 BİNİ GEÇTİ
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842'ye ulaştı.
Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.
YURT DIŞI TEMSİLCİLİLERDE KULLANILAN OY SAYISI, 2018 SEÇİMİNDEN DAHA FAZLA
Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? Alternatif güzergahlar...
- Son dakika! EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!
- Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…
- ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI 2023! Adli-İdari Yargı hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi?
- KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr
- EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
- Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...