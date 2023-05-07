METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.