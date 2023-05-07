Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yol tarifi | İstanbul Mitingi 7 Mayıs 2023 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yol tarifi araştırılmaya başlandı. AK Parti’nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde “Türkiye Sana Emanet” diyerek buluşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek mitingin öncesinde arama motorlarında, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte otobüs, metro, metrobüs ulaşım tarifi...
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yol tarifi" aramalarına başladı. 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan AK Parti İstanbul mitingi için gidecekler yola koyuldu. Peki İstanbul Mitingi 7 Mayıs 2023 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? İşte tüm ulaşım yolları...
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ YOL TARİFİ
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.
MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.
MİTİNG HAKKINDA BİLGİ
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.
Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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