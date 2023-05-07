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Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023
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Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

"Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim görevleri ve sandık görevlileri, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir zaman kala sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

"Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

SEÇİM GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.

Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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