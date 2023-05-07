Sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.