AK Parti İstanbul mitingi CANLI 7 MAYIS 2023 | Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi A Haber canlı yayın İZLE! #TürkiyeSanaEmanet
AK Parti İstanbul mitingi canlı izle şeklinde sorgulamalar hız kazandı. 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mitinge ilgi yoğun. Tarihi mitingi ekranları başından takip edecek olanlar "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın izle" araştırmalarına başladı. İşte 7 Mayıs 2023 AK Parti Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Başkan Erdoğan İstanbul Mitingi A Haber canlı yayın ekranı...
AK Parti İstanbul mitingi canlı izle şeklinde sorgulamalar hız kazandı. 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mitinge ilgi yoğun. Tarihi mitingi ekranları başından takip edecek olanlar "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın izle" araştırmalarına başladı. İşte 7 Mayıs 2023 AK Parti Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Başkan Erdoğan İstanbul Mitingi A Haber canlı yayın ekranı...
AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ AHABER CANLI YAYIN EKRANI İZLE!
YÜZYILIN MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.
Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.
MİTİNG HAKKINDA DETAYLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.
Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.
40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet verilecek. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.
Ayrıca yüksek hassasiyet gözetilerek toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülmüş; engelli dostu teknik imkanlarla miting alanı planlaması yapılması önem arz ediyor.
Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye'ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.
Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi. Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeninin "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.
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- AK Parti İstanbul mitingi CANLI 7 MAYIS 2023 | Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi A Haber canlı yayın İZLE! #TürkiyeSanaEmanet
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