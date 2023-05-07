AK Parti İstanbul mitingi CANLI 7 MAYIS 2023 | Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi A Haber canlı yayın İZLE! #TürkiyeSanaEmanet





Ayrıca yüksek hassasiyet gözetilerek toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülmüş; engelli dostu teknik imkanlarla miting alanı planlaması yapılması önem arz ediyor.



Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye'ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.