Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-05-07 11:36:10 36.422 36.309 7.88 MW 4.7 Kırıkhan (Hatay) 582127
2023-05-07 10:51:37 36.75 36.338 7.28 ML 1.7 Payas (Hatay) 582126
2023-05-07 10:43:38 38.286 38.247 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 582125
2023-05-07 10:24:04 39.22 39.786 7.02 ML 1.9 Nazımiye (Tunceli) 582122
2023-05-07 10:19:53 37.862 36.673 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582124
2023-05-07 10:19:13 37.825 36.572 7.19 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582123
2023-05-07 10:03:44 37.869 36.521 7.13 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582121
2023-05-07 09:56:01 38.106 38.49 7.5 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 582119
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