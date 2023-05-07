Kocaeli Şehir Hastanesi bölgenin parlayan yıldızı

"İlimizin hem deprem bölgesi hem de İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olması, sanayinin yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle hastanemiz projelendirilirken bunlara dikkat edildi. 1 aydır açık olmasına rağmen hastalarımızın yoğun bir talebiyle karşı karşıyayız. Doluluk oranımız yüzde 50'lileri geçti. Günlük poliklinik sayımız 6 binlerin üzerinde olmaya başladı. Hastalarımız son derece memnum. Ekibimiz, sağlık personelimiz ve tüm personelimiz motive. Süreç içinde çıkan ya da çıkabilecek sorunları önceden öngörerek müdahale etmeye çalışıyoruz."

Pehlevan, bunların dışında oksijen tedarik merkezi, tüp bebek merkezi, organ nakli merkezi, yanık merkezinin hizmete alınacağını dile getirerek, Kocaeli Şehir Hastanesinin bu merkezlerin de açılmasıyla komple bir entegre sağlık tesisi haline geleceğini kaydetti.