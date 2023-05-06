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YSK temsilcisi 'son 4 gün diyerek' paylaştı! Yurt dışı oy sayısı belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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YSK temsilcisi ’son 4 gün diyerek’ paylaştı! Yurt dışı oy sayısı belli oldu

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci Recep Özel, yurt dışında oy kullananların sayısının 1 milyon 350 bini bularak, katılımın yüzde 40’a yaklaştığını açıkladı.

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