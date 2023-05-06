Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. EYT yasasının hayata geçirilmesinin ardından küçük esnafa yönelik yeni emeklilik reformu çalışmaları başladı. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala bir müjde de küçük esnafa verdi. Peki, Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa tek tek müjdeler açıklıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin esnaflar için sevindiren haber geldi. Kayseri'de milletine hitap eden Erdoğan, "Bir müjde daha" diyerek küçük esnafa prim ödeme gün sayısı haberini duyurdu. Peki, Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi? Bağ-Kur primi ne kadar oldu 2023?
PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200'E DÜŞÜRÜLDÜ!
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Cudi Gabar'dan da müjdeli haber aldık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik.
Gabar'daki petrolümüz de Kayseri'nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. İşte bu kalitedir. Çok temiz ülkemizin günlük ihtiyacının 10'da 1'ini karşılayacak. Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak."
Küçük esnaf ne kadar prim ödemekle yükümlüydü?
Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu.
Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.
Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.
Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.
7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK
Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.
Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.
SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.
Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.
Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.
Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.
EV İŞLERİ YAPAN DA YARARLANACAK
"Ev işlerinde çalışanlar için de 5 puanlık indirimden yararlanılabilecek mi?"
İndirimden, ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanun'un ek 9'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.
SÜRE SINIRI YOK
"5 puanlık indirim işverene nasıl yansıyacak?"
Sosyal güvenlik destek primi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınıyor. 5 puanlık prim indirimi de bu alt ve üst sınır içinde yer alan kazanca uygulanacak.
Mevcut asgari ücrete göre indirilecek aylık prim tutarı 500,40 TL ile 3.753 lira arasında olacak. Destek priminde 5 puanlık indirim aynı işyerinde çalışıldığı sürece devam edecek.
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