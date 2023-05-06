Son dakika: Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye ederken; çıkan olaylarda birçok kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜKELÇİNİN ARACINA SİLAHLI SALDIRI

İç savaşın can yaktığı ülkede bugün de Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.