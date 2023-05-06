Son dakika: Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!
Son dakika haberleri... Kısa bir süre önce iç savaşa sürüklenen Sudan'da Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye ederken; çıkan olaylarda birçok kişi hayatını kaybetti.
BÜYÜKELÇİNİN ARACINA SİLAHLI SALDIRI
İç savaşın can yaktığı ülkede bugün de Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI
Öte yandan geçen hafta da ülkedeki vatandaşlarımızı tahliye eden Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." denildi.
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