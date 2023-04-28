Son dakika: Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı son dakika açıklamasına göre ise Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı.

MSB konuyla ilgili "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023