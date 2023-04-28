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Son dakika: Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika: Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı

Son dakika haberleri... Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırı sonrası uçak emniyetle inişini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da günlerdir devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türklerin tahliyesine başlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı son dakika açıklamasına göre ise Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı.

MSB konuyla ilgili "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı SUDAN'DA TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA ATEŞ AÇILDI

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