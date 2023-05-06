Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den The Economist ve Batı medyasına sert tepki

"CUMHURİYETTEN İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR"

Bahçeli, dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşasının ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacağını dile getirdi.

Bu ahlaki kucaklaşmanın adının Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: "Muazzez nitelikli milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uzlaşmacı vasfında temerküz etmiş güçlü ve tesirli yürütme, güçlü ve fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır."