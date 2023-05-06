Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar

Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler ne yazıkki onlar sırtını dönse dahi biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Allah'ın izniyle onları asla yalnız bırakmayacağız.

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız milletimizin aşkıdır. Seyrani ne diyor? Aşkın ipliği ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmezmiş. İşte biz de Kayseri ile birbirimize o sökülmez aşkın ipi ile bağlıyız. Biz Kayseri'ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını berdaber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye son 20 yılda önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, nice muhteşem eseri beraber kazandırdık.

Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervleri neydi hatırlayın, 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın 23,5 milyar dolar. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

İstihdamı 32 milyon sınırına getiren, yıllık 52,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık. Detaya girsek saatler, günler sürecek işleri beraber yaptık. Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar Kayserili sanayicinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun, işçinin de alın teri var. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Biliyorsunuz, yurt dışında oy verme işleri 27 Nisan'da başladı 9 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs'a kadar Kayseri'de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun veya komşumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız. Şöyle kardeşlik yeminimizi bir pekiştirelim mi? Kayseri, 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Her zaman bir sözüm var, kale içeriden fethedilir. Öyleyse kaleyi içeriden fethedecek olanlar kimler hanımlar. Ben size inanıyorum. Bu PKK'ya, HDP bu dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor. 20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Artık dünya standardına yollara, hastanelere, havalimanlarına, tünellere, görenlerin hayranlıkla baktığı köprülere sahibiz. Artık Avrupa'nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital alt yapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile donatılmış İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara, Kızılelmalara, ANKA'lara sahibiz. Ülkemizin tüm bu imkanlarını hamdolsun günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize, bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal ve ortakları inanın elleri ile kalp işareti bile yapmaktan aciz. Biz sayısız projeyi devreye aldık. Gençlerimizi gerçek manada sevmenin nasıl olacağını gösterdik.

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. İstanbul'da yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu gezdi. Şimdi ardından İzmir'e gönderdik. Şu anda İzmir'de. İzmir'de de yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu geziyor. Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattılar yalanı attığı fabrikada yeni nesil Fırtına Obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP'li kardeşlerim de bu adamın bu yalanlarına uyuyor. Eser ortada Ziya Paşa ne diyor, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Şimdi bu hafta başında Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Önceki hafta yakıt çubuklarının gelmesiyle artık resmen nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldik. Muhalefetin fasa fiso dediği Karadeniz doğal gazını milletimizin evine kadar getirdik. Kayseri'nin kışı inşallah artık eskisi kadar meşakkatli geçmeyecek. Faturalar gelmiştir, bu ay doğal gaz ücretsiz. Bir sene boyunca da benim Kayserili vatandaşım 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak. Özellikle hanım kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bitmedi etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken biz yıllarca bundan mahrum kaldık. Emekliye, işçiye, memura, gençlere, kadınlarımıza harcayacağımız 100 milyarlarca doları maalesef yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para başkalarına gitmeyecek, milletimizin cebinde kalacak. Peki, bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela, ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleri ile yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak düğününü yapacak.

KÜÇÜK ESNAFA MÜJDE

Emeklilik prim ödeme gün sayısını 7200'e indiriyoruz.