HDPKK'lı vekil Celadet Gaydalı'dan Bitlis'te vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyenlere "ahmak" dedi skandal sözleri tepki çekti

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HDPKK'LI VEKİLDEN VATANDAŞA HAKARET

Bu kez de Bitlis'te HDPKK'lı milletvekili Celadet Gaydalı vatandaşa "Ahmak" diyerek hakaret etti.

Konuşmasında Bitlislileri aşağılayan Gaydalı, kendilerine oy vermeyenler için ahmak benzetmesinde bulunurken; "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerini kullandı. Gaydalı bu sözlerinin ardından Kürtlere büyük zulüm yaşatan partisi için oy istedi.