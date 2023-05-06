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HDPKK'lı vekil Celadet Gaydalı'dan Bitlis'te vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyenlere "ahmak" dedi skandal sözleri tepki çekti

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Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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HDPKK’lı vekil Celadet Gaydalı’dan Bitlis’te vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyenlere ahmak dedi skandal sözleri tepki çekti

14 Mayıs'a sadece günler kaldı. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'li Celadet Gaydalı Bitlis'te katıldığı mitingde skandal ifadeler kullandı. Gaydalı konuşmasında Bitlislilere "ahmak" diyerek hakaret etti. Kendilerine oy vermeyenler için "ahmak" sıfatını kullanan Gaydalı'nın sözleri büyük tepki çekti.

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerine gidiyor. Seçimlere yaklaşık 1 hafta süre kala partiler seçim çalışmalarını sürdürürken; 6'lı koalisyonun ortaklarından HDPKK'lı isimlerden de peş peşe skandallar geliyor. Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretinde bulunan HDPKK adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahalleliden "Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın" sözleriyle tepki görünce "Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" sloganlarıyla polis karakoluna sığınmıştı.

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HDPKK'LI VEKİLDEN VATANDAŞA HAKARET
Bu kez de Bitlis'te HDPKK'lı milletvekili Celadet Gaydalı vatandaşa "Ahmak" diyerek hakaret etti.

Konuşmasında Bitlislileri aşağılayan Gaydalı, kendilerine oy vermeyenler için ahmak benzetmesinde bulunurken; "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerini kullandı. Gaydalı bu sözlerinin ardından Kürtlere büyük zulüm yaşatan partisi için oy istedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Gaydalı'nın bu sözleri Bitlisliler başta olmak üzere vatandaşlardan büyük tepki çekti. Vatandaşlar Gaydalı'nın "ahmak" sözleriyle ilgili olarak "Ahmak dediğin halk seni de, desteklediğiniz adayı da, sözcülüğünü yaptığınız LGBT sapıklarınızla birlikte sandığa gömecek" yorumunda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları



HDPKK’lı vekilden Bitlis’te vatandaşa hakaret HDPKK'LI VEKİLDEN BİTLİS'TE VATANDAŞA HAKARET

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