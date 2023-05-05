AK Partili Hamza Dağ’dan 7’li koalisyona sert sözler: PKK’nın ve FETÖ’nün onlara çizdiği yolda ilerliyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz milletimizin bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Karşı taraf ise PKK'nın ve FETÖ'nün onlara çizdiği yolda ilerlemektedir." dedi.

Dağ, Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için Kütahya halkının güçlü destek sağlayacağına inandığını söyledi.

Muhalefetin yürüttüğü seçim kampanyalarına değinen Dağ, şöyle konuştu: "Muhalefet kampanya dönemini PKK ve FETÖ'nün desteğine endekslemiştir. Kampanya döneminde neredeyse en büyük medet umduğu yer terör örgütlerinin desteğidir. Yalandan terör örgütlerine karşı olduklarına dair yaptıkları birkaç açıklama, savsaklama ve bu işi tamamen basitleştirmeye yönelik hamlelerdir. Ama şu kampanya dönemine baktığımızda 'yedili koalisyon'un cumhurbaşkanı adayının açıklanmasından beri sürekli terör örgütlerinin destek açıklamaları, 'yedili masa'nın cumhurbaşkanı adayının da buna dair hiçbir şey söylememiş olmasıdır. Biz milletimizin bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Karşı taraf ise PKK'nın ve FETÖ'nün onlara çizdiği yolda ilerlemektedir."

Dağ, gelecek dönemin ülkenin şahlanış dönemi olacağını, Başkan Erdoğan'ın rekor oyla yeniden seçileceğini, AK Parti'nin ise açık ara birinci parti olacağını dile getirdi.

Kendilerinin 14 Mayıs'a kadar sakin şekilde devam edeceğini anlatan Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin son dönemde yaptığı açıklamalara, çektiği videolara baktığımızda panik halinde olduklarını görüyoruz. Kaybettiklerini onlar da görmeye başladı. Reklam ajansları, gündüz miting yaparken akşam da video çekmesi için hızla önüne bazı metinler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.