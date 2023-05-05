YSK sandık görevlisi başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023!

"Seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlere kısa süre kala seçim görevlilerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, seçim görevleri ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? Sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar? İşte, seçim görevlisi sonuçları sorgulama!