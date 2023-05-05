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CHP’li belediyeden skandal hareket: 1.4 milyon lira ceza kesti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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CHP’li belediyeden skandal hareket: 1.4 milyon lira ceza kesti

CHP'li Kartal Belediyesi, 2019'dan bu yana iş yeri olarak kullanılan cadde üzerindeki dükkanın AK Parti Seçim İrtibat Bürosu yapılmasının ardından bu adrese, 'kaçak bölümler olduğu' iddiasıyla 1.4 milyon lira ceza kesti.

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