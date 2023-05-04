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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Aydın'da önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek

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Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Aydın’da önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oyun Kandil'e gideceğini söyleyerek "Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır" dedi. n Devlet Bahçeli, Aydın'da partisinin mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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