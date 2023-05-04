Son dakika | MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

Suriye'den, sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylem ve tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak/Gare'de, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları harekete geçti. Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak/Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.



CUDİ ENGİZEK KOD AHMET GÜMÜŞ KİMDİR

Cudi Engizek kod Ahmet Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. 1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak/Gare'de Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer almıştır. PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.