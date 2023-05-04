Seçime 9 gün kala flaş gelişme! Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 9 gün kala propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün itibarıyla başladı. Buna göre anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Makam otomobiller ve resmi araçlar kullanılmayacak. Seçime katılan adaylar sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.
Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.
Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Yapılacak propagandaların ve yayınların ilkelerini Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek.
MAKAM OTOMOBİLLERİ VE RESMİ ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen süre içinde bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI! 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz'da brüt net ücret kaç TL olur? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
- AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
- ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr
- Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
- Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı? Ritüelleri
- A101 güncel aktüel katalog listesi! 4 Mayıs bugün Perşembe A101'e neler gelecek? Aylık 2.166 TL'lik taksitle Benzinli Moped yerini aldı!
- Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 4-5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı
- Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?