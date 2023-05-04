Uyuşturucu karteline ağır darbe! Baron bazadan çıktı kıskıvrak yakalandı

'ROTA KAYDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi'nde açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi: "Amerika'da uyuşturucu yüzünden yılda, milyonda 374 kişi ölmektedir. Almanya'da milyonda 29 kişi, Türkiye'de ise milyonda 4.1 kişi. Avrupa ve Amerika pes etti. Biz ise tarihin belki de en büyük başarılarından bir tanesi olan Afganistan-İran hattındaki ve Türkiye hattındaki, eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Yaptığımız yakalamalar sonucunda başka bir rotaya kaydılar. Geçen yıldan bu yıla kadar kullanıcı sayısı yüzde 8 azalmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN