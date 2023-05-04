Botanik park kaderine terk edildi! Vatandaş isyan etti: CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?

Park içerisinde dondurma satan esnaf Cengiz Çakır (21), belediyenin ilgisizliğinden yakındı. Gelen ziyaretçilerin şikayetlerini anlatan Çakır, "Buraya gelenlerin ilk söylediği 'Lavaboların hali ne böyle? Tuvalete de mi giremeyeceğiz?' oluyor. Güvenlik yok. Temizlik görevlisi de yok. Her gün parkı ben temizliyorum" dedi. Parkın bakımsızlığına tepki gösteren bir vatandaş ise sosyal medya hesabından "CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?