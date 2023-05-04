04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Botanik park kaderine terk edildi! Vatandaş isyan etti: CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?

Botanik park kaderine terk edildi! Vatandaş isyan etti: CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Botanik park kaderine terk edildi! Vatandaş isyan etti: CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?

Son dakika haberleri... Bakırköy’deki Botanik Park’ın bakımsız hali görenlerin içini acıttı. CHP’li belediyenin duyarsızlığı ise isyan ettirdi. Park içerisindeki esnaf, "Güvenlik yok. Temizlik görevlisi de yok. Her gün parkı ben temizliyorum" dedi.

Bakırköy'de 2013 yılında 96 bin metrekarelik alana inşa edilen Botanik Park bakımsızlıktan yok olma noktasına geldi. Bakırköy Belediyesi'nin sorumluluğundaki parkın içinde bulunan tuvaletler kullanılamaz halde. Muslukları çalınmış, aynaları kırık. Kabin içleri ise mide bulandırıyor. Parktaki çöpler göze çarparken, yabani otların diz boyuna ulaştığı dikkat çekiyor. Engelli asansörü de çalışmıyor.

Park içerisinde dondurma satan esnaf Cengiz Çakır (21), belediyenin ilgisizliğinden yakındı. Gelen ziyaretçilerin şikayetlerini anlatan Çakır, "Buraya gelenlerin ilk söylediği 'Lavaboların hali ne böyle? Tuvalete de mi giremeyeceğiz?' oluyor. Güvenlik yok. Temizlik görevlisi de yok. Her gün parkı ben temizliyorum" dedi. Parkın bakımsızlığına tepki gösteren bir vatandaş ise sosyal medya hesabından "CHP belediyeciliğine yakışan bu mu?

Esenler'deki 15 Temmuz Parkı'na gidin de park nasıl olur görün" paylaşımı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA