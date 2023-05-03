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Ali Babacan da Kemal Kılıçdaroğlu gibi PYD/YPG'ye "terör örgütü" diyemedi! AB ve ABD'nin kuklası olduklarını itiraf niteliğinde sözler

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Ali Babacan da Kemal Kılıçdaroğlu gibi PYD/YPG’ye terör örgütü diyemedi! AB ve ABD’nin kuklası olduklarını itiraf niteliğinde sözler

7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir programda PYD/YPG ile ilgili sorulan soruda skandal ifadeler kullandı. PYD/YPG için "terör örgütü" tanımlanamasını kullanmayan Babacan, lafı dolandırırken "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil." diyerek adeta AB ve ABD'nin kuklası konumunda olduklarını itiraf etti. Koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz dönemde tıpkı Babacan gibi PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere günbegün yaklaşıyor. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olarak gösterilen 14 Mayıs, ülke için adeta bir beka meselesine dönerken; aday olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın yuvası Kandil'den peş peşe destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Tüm bunların yanı sıra HDP destekli 6'lı koalisyon masası da terör örgütlerine göz kırpmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı mitingde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken; masanın ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da katıldığı bir programda "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Soruyu soran vatandaşın PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu hatırlatması üzerine Babacan lafı dolandırırken; PYD/YPG için "terör örgütü" ifadelerini kullanmadı.

İşte Babacan'ın verdiği o yanıt:

"TERÖR ÖRGÜTÜYSE MÜCADELE EDERİZ"
"Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda" dedi.

Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." dedi.

"SURİYE'DE BÜTÜN İLGİLİ TARAFLARLA TÜRKİYE'NİN KONUŞMASI LAZIM"
"Yeni bir Suriye'de ortaya çıkacak. Suriye'de farklı olan halklar var. Yeni bir Suriye nasıl olacak? Bunu konuşabilmemiz için Suriye ile aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Sadece Şam ile değil Suriye'deki tüm ilgili taraflarla Türkiye'nin konuşması lazım. Yeni bir anayasa, yeni bir demokratik düzen."

KILIÇDAROĞLU DA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR
Koalisyon masasının ortak adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı açıklamalarda PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini itiraf etmişti.

"YPG bize mi saldıracak?" ifadelerini de kullanan Kılıçdaroğlu, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Şimdi hükümet Barzani'ye silah gönderdi. Barzani de diyor ki, biz bunları YPG'ye verdik. Bizim korkumuz şu; bu silahların PKK'nın eline geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu silahlar bizi vurabilir. Bunu göz önüne almak lazım. Biz silah göndermektense askerimizin oraya gitmesinden yanaydık." ifadelerini kullanmıştı.

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