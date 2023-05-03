Gurbetçi çiftten Başkan Erdoğan’a tam destek: Eski Türkiye’ye dönmemek için desteğe geldik

"DESTEK İÇİN GELDİK"

Sabah'ın haberine göre, Öztürk, "Aslında normalde izne daha geç geliyorduk. Ama seçim dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın tekrar kazanabilmesi için gelip oyumuzu burada kullanmak istedik. Hem oy kullanmaya hem de Cumhurbaşkanımıza oy toplamaya geldik. Almanya'daki birçok gurbetçi tanıdığımız Erdoğan'a destek için Türkiye'ye geldi. Vatanımızın PKK ve FETÖ'nün partileri arasında paylaşılmaması ve elden gitmemesi için Erdoğan'a her zamankinden daha çok destek olmalıyız." diye konuştu.