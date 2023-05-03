Kılıçdaroğlu Van’da PKK iltisaklı işçilere söz verdi! Vatanseverleri işten atıp PKK’lıları işe alacaklar! Namus ve şeref sözlerini ne çabuk unuttun Bay Kemal?

Türkiye seçimlere doğru adım adım yol alırken adaylar da verdiği vaatleri topluma aktarmaya devam ediyor. HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Van'da düzenlenen miting programında skandal bir vaatte bulundu.