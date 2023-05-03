Kılıçdaroğlu Van'da PKK iltisaklı işçilere söz verdi! Vatanseverleri işten atıp PKK'lıları işe alacaklar! Namus ve şeref sözlerini ne çabuk unuttun Bay Kemal?
Seçimlere çok az bir süre kalırken yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı miting büyük tepki topladı. Selahattin Demirtaş'a yönelik sloganların atıldığı ve HDP flamalarıyla dolu olan mitingte konuşan Kılıçdaroğlu kayyumla belediyedeki işlerine son verilen PKK iltisaklı kişilere görevlerini iade edeceğinin sözünü verdi. 2019 seçimlerinde de büyükşehirlerdeki belediyelerde kimseyi işten atmayacaklarına yönelik "namus ve şeref sözü" veren Kılıçdaroğlu'nun CHP'si seçimleri kazanmasının ardından vatansever çalışanları işten atıp yerlerine PKK'ya destek veren bazı isimleri almıştı. İşte detaylar...
Türkiye seçimlere doğru adım adım yol alırken adaylar da verdiği vaatleri topluma aktarmaya devam ediyor. HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Van'da düzenlenen miting programında skandal bir vaatte bulundu.
KAYYUMLA ATILAN KİŞİLERE GÖREV İADESİ VAADİ
Kılıçdaroğlu belediyeye yapılan kayyum ataması sonrası terör örgütü PKK ile iltisaklı olan ve bu yüzden belediyedeki işlerine son verilen 306 kişiye seçilmesi durumunda görevlerini iade edeceğini açıkladı.
"TAMAMINA GÖREVLERİNİ İADE EDECEĞİM"
Kılıçdaroğlu mitingte yaptığı açıklamada "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur." ifadelerini kullandı.
İBB VE ABB'YE DHKP-C VE PKK'LILARI DOLDURDULAR
Ancak İstanbul ve Ankara'da seçimlerin kazanılmasının ardından vatansever kişiler belediyedeki işlerinden atılırken yerlerine DHKP-C'li ve PKK'lı isimler İBB ve ABB'de işe alınmıştı.
DHKP-C'Lİ İSİM İBB'DE ÇALIŞIYORDU
DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak "Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır" yazan Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de insan kaynakları pozisyonunda çalıştığı ortaya çıkmıştı.
TERÖR ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAKTAN TUTUKLANDI
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'li militanlarca 8 sene önce makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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