FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?
"FED faiz kararıbugün saat kaçta açıklanacak?" arama motorlarında hız kazandı. Küresel piyasaları yakından takip edenler, Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, FED faizi son dakika!
"FED faizi ne oldu, açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2023 FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, Mayıs 2023 FED faiz kararı son dakika!
MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı Fed faiz kararı ise 3 Mayıs'ta Jerome Powell tarafından açıklanacak.
FED MART AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ!
Fed Mart ayında faiz yükseltme kararı vermişti. Mart ayı Fed faiz kararı 4,75 seviyesinden 5,00 seviyesine yükselmişti.
MAYIS AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Geçtiğimiz ayki faiz kararı da göz önüne alındığında Mayıs ayı Fed faiz kararında 25 baz puan artırımı yapılacağı tahmin ediliyor.
2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
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