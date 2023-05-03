03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023
ABONE OL
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

"FED faiz kararıbugün saat kaçta açıklanacak?" arama motorlarında hız kazandı. Küresel piyasaları yakından takip edenler, Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, FED faizi son dakika!

"FED faizi ne oldu, açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2023 FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, Mayıs 2023 FED faiz kararı son dakika!

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı Fed faiz kararı ise 3 Mayıs'ta Jerome Powell tarafından açıklanacak.

FED MART AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ!

Fed Mart ayında faiz yükseltme kararı vermişti. Mart ayı Fed faiz kararı 4,75 seviyesinden 5,00 seviyesine yükselmişti.

MAYIS AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçtiğimiz ayki faiz kararı da göz önüne alındığında Mayıs ayı Fed faiz kararında 25 baz puan artırımı yapılacağı tahmin ediliyor.

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA