FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

"FED faizi ne oldu, açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2023 FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, Mayıs 2023 FED faiz kararı son dakika!