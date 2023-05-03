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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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