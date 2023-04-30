"Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye artık adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?