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Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?

"Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye artık adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?

"Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye artık adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kardemir 600 işçi alımı ne zaman yapılacak? Kardemir işçi alımı başvuru şartları neler?

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI 2023

Başkan Erdoğan "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında KARDEMİR bünyesine 600 işçi alımı alınacağı müjdesini verdi.

Ancak başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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