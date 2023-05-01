Milli Muharip uçağı KAAN isminin anlamı nereden geliyor? Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 özellikleri...

Eli kanlı terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den destek alana bu ülkeyi teslim etmez. Bölücü örgütün elebaşılarına yönelik operasyonlarımız uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki günlerde de güvenklik güçlerimizle terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.

Bunun için sizden daha çok üretim gerçekleştirmenizi istiyorum. Attığınız her adımda, döktüğünüz terde devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen bu ışık dalga dalga tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize rehberlik edecektir."