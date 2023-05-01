Milli Muharip uçağı KAAN isminin anlamı nereden geliyor? Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 özellikleri...
Milli Muharip uçağının adı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen törende tarihi anlara tanık oldundu. Peki, Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ne? Kaan isminin anlamı nereden geliyor?
Milli Muharip uçağının ismi açıklandı! Türkiye'nin gururu milli savunma projelerinden Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 yerli savaş uçağı bugün tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli savaş uçağımızın adını da duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Milli Muharip Uçak uçağı isimleri açıklandı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 özellikleri...
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI NE?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçağımızın ismi açıklandı. Uçağın ismi KAAN olarak duyuruldu.
KAAN İSMİNİN ANLAMI!
Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, senin uğruna ölen ordu budur yarabbi çünkü bu son ordusu ordusudur İslamın. Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Değerli kardeşlerim şanlı direnişiyle Kahramankazan'daki bu törende 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Öncellikle milletimize bugünkü gurur yaşatan TUSAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Son aylarda Savunma Sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan haberler verdik. TCG Anadolu gemimiz donanmamıza katıldı, İMECE uydumuz uzaya fırlatıldı, Gökbey helikopterimizin yerli motorla uçması var.
Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz. Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayiinin inşasında, gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin savunma sanayiinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'e çıkardık.
Eli kanlı terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den destek alana bu ülkeyi teslim etmez. Bölücü örgütün elebaşılarına yönelik operasyonlarımız uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki günlerde de güvenklik güçlerimizle terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.
Bunun için sizden daha çok üretim gerçekleştirmenizi istiyorum. Attığınız her adımda, döktüğünüz terde devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen bu ışık dalga dalga tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize rehberlik edecektir."
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