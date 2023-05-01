1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...
"1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta başında para çekmek ve göndermek gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
"1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bugün bankalar kapalı olacak.
Bankalar, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba ilk işlem günü olan 2 Mayıs Salı günü işleme alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÖRSELLERİ 2023! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
- "Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır" anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...
- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
- Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı aile sosyal yardım paraları yattı mı?
- MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?