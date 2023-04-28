1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs’ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, Borsa İstanbul'un çalışıp, çalışmayacağı sorgulanmaya başladı. Borsayı yakında takip edenler ve yaıtırm yapan kişiler, "1 Mayıs'ta borsa açık mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Borsa İstanbul resmi tatil günleri çalışma takvimi 2023!