1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı, merak konusu oluyor. Borsa İstanbul'un çalışma takvimi araştırılmaya başladı. Özellikle yatırımcılar, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs borsa çalışacak mı? İşte, haberin detayları...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, Borsa İstanbul'un çalışıp, çalışmayacağı sorgulanmaya başladı. Borsayı yakında takip edenler ve yaıtırm yapan kişiler, "1 Mayıs'ta borsa açık mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Borsa İstanbul resmi tatil günleri çalışma takvimi 2023!
1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde paylaşılan resmi tatil takvimi sonrasında, borsa çalışma saatleri ve takvimi belli oldu.Buna göre; Borsa İstanbul, 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Salı günü işlem görmeye devam edecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 Pazar - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil, saat 13.00'e kadar açık
21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023 Pazar - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2023 Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2023 Cuma - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2023 Cumartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2023 Çarşamba - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2023 Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
29 Ekim 2023 Pazar - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı
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