1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı? 1 Mayıs noterler çalışıyor mu?

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler 1 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Nöbetçi noterlerin de kapalı olması bekleniyor. 2 Mayıs salı günü noterler faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Noterler eskiden yalnızca hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında mesai yapan kurumlardı. Fakat 6 Nisan 2019 senesinde gelen bir yenilik ile hafta sonu her bölgede belli bir noterin "nöbetçi noter" olarak hizmet vermesi gerekliliği kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu.