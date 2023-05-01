1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı? 1 Mayıs noterler çalışıyor mu?
"1 Mayıs noterler kapalı mı olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen işçi bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan bayram için vatandaşlar, "noterle açık mı, kapalı mı olacak, nöbetçi noter var mı?" sorularını gündeme taşıyor. İşte, haberin detayları...
"1 Mayıs noterler çalışacak mı, işlem yapılacak mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde de kutlanan işçi ve emekçi bayramı hakkında detaylar merak konusu oluyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Noterler 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?
Noterler 1 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Nöbetçi noterlerin de kapalı olması bekleniyor. 2 Mayıs salı günü noterler faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
Noterler eskiden yalnızca hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında mesai yapan kurumlardı. Fakat 6 Nisan 2019 senesinde gelen bir yenilik ile hafta sonu her bölgede belli bir noterin "nöbetçi noter" olarak hizmet vermesi gerekliliği kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu.
-Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verir. Hangi noterin nöbetçi olduğu bilgisine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09:00-16:00 arası, Pazar günleri ise 10:00-14:00 arasında hizmet verir.
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