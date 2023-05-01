1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs tatil olacak mı, tam gün mü sayılıyor?

"1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan bu özel günde, birlik ve dayanışma için sloganlar atılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?