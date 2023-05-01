1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs tatil olacak mı, tam gün mü sayılıyor?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından her yıl kutlanan ve unutulmayan özel günler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
"1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan bu özel günde, birlik ve dayanışma için sloganlar atılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.
Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
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