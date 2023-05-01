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1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs kutlamaları bugün nerede? 2023 Miting alanları ve saatleri!

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs kutlamaları bugün nerede? 2023 Miting alanları ve saatleri!

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala, kutlama alanları merak konusu oldu. Emek ve Dayanışma günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar miting alanlarını ve kutlama saatlerini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? İşte, haberin detayları...

"1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacak 2023?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı.Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl nerede kutlanacağı merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş...

1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE YAPILACAK?

ANKARA

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, her yıl coşkuyla hazırlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı bu yıl, deprem nedeniyle yasla karşıladıklarını söyledi.

İyi bir Türkiye ve dünya için mücadele ettiklerini belirten Görgün, "1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür" dedi.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda olacaklarını ifade eden Görgün, kutlama günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanılacağını, kortejlerin oluşturulacağını, saat 13.30 civarında tüm kortejlerin alana girmesiyle başlayan kutlamaların, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle tamamlanacağını söyledi.

İSTANBUL

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting alanında hazırlıklar tamamlandı.

Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nın çevresi ve sahil yolunun büyük bir bölümü polis bariyerleriyle kapatıldı. Şehir parkına çok sayıda seyyar MOBESE kamerası yerleştirildi. Ayrıca kutlamalara katılacak olan vatandaşlar için alana mobil baz istasyonları kuruldu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren Maltepe'de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kofederasyonu (DİSK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Alanı'nda olacak.

TÜRK-İŞ ADANA'DA, HAK-İŞ KAHRAMANMARAŞ'TA

Diğer yandan TÜRK-İş bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Adana'da kutlayacak. Başkan Ergün Atalay, "Depremin yaralarını birlikte sarma zamanı. 1 Mayısta depremden etkilenenlerle dayanışma içerisinde olacağız." dedi.

HAK-İş de 1 Mayıs'ı depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sembolik bir etkinlik düzenleyecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında HAK-İŞ olarak Kahramanmaraş'ta sembolik bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPALI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye geziyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan'ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy'den Şişli'ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor.

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

DİSK'in, Maltepe Etkinlik Alanı'nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe'de Yalı Caddesi'nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor.

Etkinliğin yapılacağı alan da program için hazırlanırken, polis ekipleri burada da güvenlik önlemi aldı.

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