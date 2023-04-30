Türkiye’nin güvenliği onlara emanet! Bakan Akar halka tek tek anlattı: Teröristlerin sığınakları başlarına yıkıldı

"Teröristlerin önünde iki yol var; ya yok olacaklar ya adalete teslim olacaklar. Başka yol yok. sonuna kadar gideceğiz. Korktukları başlarına gelecek. Biz teröristlerin peşindeyiz. Teröristler hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil, asla onları temsil edemez. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim hedefimiz teröristler. Bazıları faaliyetlerimizi 'Kürt kardeşlerimize yönelikmiş' gibi çarpıtmaya çalışıyor. Bu kesinlikle yalandır, fitnedir, fesattır. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada 'evet' demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz."