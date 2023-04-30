Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu
Son dakika haberi...MSB: Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...
- Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3'lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...
- Milli Muharip Uçak'ın ismi ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak! Tarih belli oldu
- Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!
- 1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?
- 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
- Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...
- Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! 10 yaş gençleştiriyor! Sabahtan akşama...
- Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...