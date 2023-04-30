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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

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Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

Son dakika haberi...MSB: Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

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