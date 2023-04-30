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Depremzedelerin umudu Başkan Erdoğan! Dikkat çeken mesaj: Bize inanın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Depremzedelerin umudu Başkan Erdoğan! Dikkat çeken mesaj: Bize inanın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından depremzedeler için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın." dedi.

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