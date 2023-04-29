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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine bomba gibi giren AK Parti mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerin yer aldığı İzmir mitinginde çok çarpıcı bir hitapta bulundu. Başkan Erdoğan, HDPKK ile ittifaka girişen 7'li koalisyonun içinde bulunduğu delalet ve hıyaneti 'aynı renk ayakkabı giyen' arkadaşların anlatıldığı bir fıkra ile gözler önüne serdi. Türkiye'yi uçuruma sürükleme hevesinde olan muhalifleri topa tutan Başkan Erdoğan "Kimse kendi ayağına ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda. Ama milletimiz bunlara 15 gün sonra sandıkta mesajını verecek. " mesajını verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 19:58
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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

14 Mayıs seçimlerine çok aktif bir şekilde giren AK Parti İzmir'de dev bir çıkarma yaptı.

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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitingine katıldı.

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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

Geçirdiği kısa süreli rahatsızlık sonrası Başkan Erdoğan on binlerin yer aldığı coşkulu kalabalığa seslendi.

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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

Konuşmasında Başkan Erdoğan, HDPKK'nın da desteklediği ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne süren 7'li koalisyonu ağır bombardımana tuttu.

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Başkan Erdoğan İzmir mitinginde 7’li koalisyonu fıkra ile bombaladı! “Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”

Başkan Erdoğan, muhaliflere dikkat çeken bir fıkra ile yüklendi.