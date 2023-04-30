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A Haber muhabiri Fatih Özyar'a Hollanda'da saldırı! Sol Parti üyeleri kafa atıp darbetti...

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Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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A Haber muhabiri Fatih Özyar’a Hollanda’da saldırı! Sol Parti üyeleri kafa atıp darbetti...

Yurt dışında sandıklar kurulup oy verme işlemleri başlarken, A Haber Muhabiri Fatih Özyar Hollanda'da kurulan sandıklardan yaptığı yayınlarla bölgedeki durumu A Haber ekranlarından seyircilere aktarıyor. Yayınlarını sürdüren Özyar bölgede Sol Parti'nin sandık müşahitleri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonlarına da zarara verilen Özyar yaşadığı saldırıyı canlı yayında anlattı. İşte detaylar...

Hollanda'nın Amsterdam bölgesinde Türk vatandaşlarının oy kullandığı bölgede yayın yapan A Haber Muhabiri Fatih Özyar fiziki saldırıya uğradı. Özyar katıldığı canlı yayında saldırı anında yaşananları anlattı.

BİNADA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Oy verme işlemlerinin başladığı anlardan itibaren gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amsterdam'da oy işlemlerinin gerçekleştiği binada süreci takip ediyoruz.

9 NUMARALI SANDIKTA TARTIŞMA ÇIKTI

Burada oy verme işlemleri sürerken 9 numaralı sandıkta bir tartışma çıktı. Sandığa yaklaşınca da cep telefonuyla görüntülemek istedim. Görüntüleme esnasında 3 kişi yanıma geldi.

A HABER MUHABİRİNE KAFA ATTILAR

Kötü ifadeler kullanarak "Provokatörlük yapıyorsun. Ne istiyorsun?" ifadelerini kullanıp birisi bana kafa attı. Sonrasında da beni darp ettiler.

2 TELEFONA DA ZARAR VERDİLER

Bana saldıran kişiler telefonu da almak istediler. Bir tanesi ayağının altına telefonu alarak tekmeledi. 2 telefonum da büyük hasar gördü. Olay yerine güvenlik güçleri geldi.

SOL PARTİ MÜŞAHİTLERİ...

Olayların sakinleşmesini bekledim. Sol Parti müşahitleri olduğu söyleniyor. Bu isimler hala burada görevini sürdürmeye devam ediyor.

A Haber muhabirine Hollanda’da saldırı A HABER MUHABİRİNE HOLLANDA'DA SALDIRI

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