A Haber muhabiri Fatih Özyar’a Hollanda’da saldırı! Sol Parti üyeleri kafa atıp darbetti...

2 TELEFONA DA ZARAR VERDİLER

Bana saldıran kişiler telefonu da almak istediler. Bir tanesi ayağının altına telefonu alarak tekmeledi. 2 telefonum da büyük hasar gördü. Olay yerine güvenlik güçleri geldi.

SOL PARTİ MÜŞAHİTLERİ...

Olayların sakinleşmesini bekledim. Sol Parti müşahitleri olduğu söyleniyor. Bu isimler hala burada görevini sürdürmeye devam ediyor.