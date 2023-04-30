CHP’den İzmir’de toplama miting! Genel Merkez’den talimat: Geç kalmayın erkenden dolduralım! | Çok sayıda ilden otobüsler kalktı

TÜM BAŞKANLARA MESAJ GÖNDERİLDİ

CHP İl ve İlçe Başkanları'ndan oluşan Whatsapp grubunda yer alan paylaşımda Genel Merkez'deki bir isim taraından gönderilen mesajda "Bugünkü İzmir mitingimize 81 ilimizden kalkacak olan 2362 aracımızdan 401'i varış yaptı. Nerelerdeniz çok geç kalmayalım erkenden doldurmamız gerekiyor alanı" ifadelerini kullandı.