CHP'den İzmir'de toplama miting! Genel Merkez'den talimat: Geç kalmayın erkenden dolduralım! | Çok sayıda ilden otobüsler kalktı
Türkiye artık adım adım seçimlere ilerlerken PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de miting düzenledi. Meydandaki kalabalıkla övünen CHP'lilerin meydanı farklı bölgelerden otobüslerle getirilen partililerle doldurduğu ortaya çıktı. "CHP İl ve İlçe Başkanları" isimli whatsapp grubunda yer alan mesajda genel merkezden mitinge katılacak olan otobüslerin geç kalmaması ve bir an önce gelerek alanı doldurmaları talimatı verildi. Ayrıca miting alanının otoparkında da Sakarya dahil Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen CHP pankartlı otobüsler görüntülendi. İşte detaylar...
Seçimlere çok kısa bir süre kalırken yedili koalisyon İzmir'de düzenlenen mitingde buluştu.
HDPKK'LI DOSTLARINI UNUTTULAR
Düzenlenen mitingte HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
GURUR PAYLAŞIMLARININ ARKASINDA GERÇEK BAMBAŞKA
CHP'li isimler düzenlenen mitingteki yoğun kalabalık nedeniyle "gurur" paylaşımları yaparken olayın arkasındaki gerçek ise bambaşka çıktı.
TÜM BAŞKANLARA MESAJ GÖNDERİLDİ
CHP İl ve İlçe Başkanları'ndan oluşan Whatsapp grubunda yer alan paylaşımda Genel Merkez'deki bir isim taraından gönderilen mesajda "Bugünkü İzmir mitingimize 81 ilimizden kalkacak olan 2362 aracımızdan 401'i varış yaptı. Nerelerdeniz çok geç kalmayalım erkenden doldurmamız gerekiyor alanı" ifadelerini kullandı.
TOPLAMA MİTİNG
Ayrıca İzmir'den gelen fotoğraflarda CHP mitingi için Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen CHP otobüsleri de dikkat çekti. Kartal Belediyesi, Ergene Belediyesi,Sakarya CHP İl Örgütü gibine bağlı otobüsler miting alanının otoparkında görüntülendi.
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