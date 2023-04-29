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TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazı Togg T10X için kura çekimi, 29 Mart'ta tamamlandı.Togg T10X serisi için 30 Nisan'da gerçekleşecek teslimat süreci ile vatandaşlar araçlarına kavuşacak. İşte detaylar…

Türkiye'nin yerli ve milli, yüzde yüz elektrikli otomobili Togg'un, T10X serisi için ön sipariş süreci tamamlandı. TOGG T10X kazanan 20 bin vatandaş için araç teslimat süreci 30 Nisan'da başlayacak.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da #kavuştay" ifadelerini kullandı.

MAYISTA HIZLANIYOR

Togg CEO'su Karakaş, önceki gün Bloomberg HT kanalına yaptığı açıklamada ise teslimatlarla ilgili, "Bizim sözümüz teslimatların nisanda başlayacağına dairdi. Nisan sonundan itibaren de kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz. Mayıs ayının içerisinde takriben 1.000'in üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz" bilgisini vermişti.

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