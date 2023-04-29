TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!
Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazı Togg T10X için kura çekimi, 29 Mart'ta tamamlandı.Togg T10X serisi için 30 Nisan'da gerçekleşecek teslimat süreci ile vatandaşlar araçlarına kavuşacak. İşte detaylar…
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.
Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da #kavuştay" ifadelerini kullandı.
MAYISTA HIZLANIYOR
Togg CEO'su Karakaş, önceki gün Bloomberg HT kanalına yaptığı açıklamada ise teslimatlarla ilgili, "Bizim sözümüz teslimatların nisanda başlayacağına dairdi. Nisan sonundan itibaren de kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz. Mayıs ayının içerisinde takriben 1.000'in üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz" bilgisini vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...
- 28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...
- Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! İşte 28 Nisan-14 Mayıs fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...
- Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…
- Beyaz saça, dökülmeye birebir! İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...
- 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!
- ATEŞ KUŞLARI 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Ateş Kuşları 14. bölüm tamamını izle! Gülayşe, Barbaros'un duygularına ne diyecek?
- Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...
- Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...
- Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!
- Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?