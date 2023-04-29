TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da #kavuştay" ifadelerini kullandı.