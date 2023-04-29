Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.

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