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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST 2023'te katıldıkları programın ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.

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