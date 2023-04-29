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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Eskişehir'de: Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Eskişehir’de: Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değil

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi provokasyonuna sert tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır. Milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye'ye ulaşmak hepimizin müşterek isteğidir. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir." dedi. CHP ve HDPKK ortaklığına da değinen Bahçeli, "Bugün CHP yönetiminin Atatürk'le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi milliyetçi harekettir." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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