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Fondaş TELE 1'de skandal! Merdan Yanardağ laiklik üzerinden AK Parti'ye kin kustu

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Fondaş TELE 1’de skandal! Merdan Yanardağ laiklik üzerinden AK Parti’ye kin kustu

Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki hafta kala CHP fondaşı medyayı panik sardı. Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'nin kapatma davasına gece gündüz tepki yayınları yapan fondaşlar, 28 Şubat'tan kalma algı operasyonuyla AK Parti'yi hedef almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı TELE 1'deki yayında hedef alan fondaş Merdan Yanardağ, lailkik ilkesini öne sürerek AK Parti'nin kapatılması gerektiğini iddia etti.

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden 7'li koalisyonun fonladığı medyada panik başladı.

FONDAŞ TELE 1'DE SKANDAL YAYIN
Geçtiğimiz günlerde oy pusulası üzerinden yalan ve iftiralarla akılalmaz iddialar ortaya atan Merdan Yanardaş fondaş TELE 1'de skandal açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETE SALDIRDI
Terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatma davasıyla ilgili gece gündüz yayın yapan fondaşlar 28 Şubat'tan kalma algı operasyonuyla hükümete saldırıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı hedef alarak vatanı satmakla suçlayan Yanardağ, "Servet biriktirenlerin bir korkusu var, suç işleyenlerin bir korkusu var." dedi.

LAİKLİK ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE KİN KUSTU
Terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatılma davasını görmezden gelen Yanardağ 28 Şubat döneminden kalma kirli bir algı operasyonuna imza attı. Bozdağ'ın açıklamalarını laiklik üzerinden değerlendiren ve AK Parti'nin kapatılması gerektiğini belirten Yanardağ, "Laikliğe karşı bir Adalet bakanı açıkça suç işliyor. Bir partinin bakanın böyle bir suç işlemesi o partinin bakanının kapatılma sebebidir." diyerek adeta kin kustu.

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