Fondaş TELE 1’de skandal! Merdan Yanardağ laiklik üzerinden AK Parti’ye kin kustu

LAİKLİK ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE KİN KUSTU

Terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatılma davasını görmezden gelen Yanardağ 28 Şubat döneminden kalma kirli bir algı operasyonuna imza attı. Bozdağ'ın açıklamalarını laiklik üzerinden değerlendiren ve AK Parti'nin kapatılması gerektiğini belirten Yanardağ, "Laikliğe karşı bir Adalet bakanı açıkça suç işliyor. Bir partinin bakanın böyle bir suç işlemesi o partinin bakanının kapatılma sebebidir." diyerek adeta kin kustu.

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