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Ankara'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu! 15 ilde düğmeye basıldı

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Ankara’da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu! 15 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre Ankara’da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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