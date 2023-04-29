Habib Suiçmez ’Her şeye he demem’ diyerek paylaştı! İYİ Parti’de HDP istifası

"HER ŞEYE HE DEMEM YOK ÖYLE BOLLUK"

Habib Suiçmez önce sosyal medya hesabından, HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklamasının görselini "Her şeye he demem yok öyle bolluk..." otuyla paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"HDP'NİN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"

Sönmez, ardından bir paylaşım daha yaparak istifa ettiğini duyurdu. Başkan Suiçmez'in istifa açıklaması şöyle: "6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur.