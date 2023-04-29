Habib Suiçmez 'Her şeye he demem' diyerek paylaştı! İYİ Parti'de HDP istifası
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de bir istifa şoku daha! Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na resmi olarak desteğini ilan etti. 7'li koalisyon olarak HDP ile kol kola yürünmesine tepki gösteren İYİ Parti Yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" ifadelerini kullandı ve İYİ Parti'den istifa etti.
Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu gizlemeyen ve her fırsatta terör elebaşları için "özgürlük" isteyen HDP, 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na resmi desteğini ilan etti.
7'Lİ KOALİSYONUN PKK-HDP İTTİFAKI İSTİFA GETİRDİ
7'li koalisyonda "PKK-Kandil-HDP" krizi istifaya neden oldu. İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa ettiğini açıkladı.
"HER ŞEYE HE DEMEM YOK ÖYLE BOLLUK"
Habib Suiçmez önce sosyal medya hesabından, HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklamasının görselini "Her şeye he demem yok öyle bolluk..." otuyla paylaşarak duruma tepki gösterdi.
"HDP'NİN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"
Sönmez, ardından bir paylaşım daha yaparak istifa ettiğini duyurdu. Başkan Suiçmez'in istifa açıklaması şöyle: "6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur.
"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNDEN TAVİZ VEREMEM" DEDİ İSTİFA ETTİ
Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İYİ Parti Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu başkan yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum."
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