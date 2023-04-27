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İzmir folkart yangın son dakika! Neden yangın çıktı, son durum ne? Yaralı sayısı kaç, Can kaybı yaşandı mı? İzmir Narlıdere yangın görüntüleri

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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İzmir folkart yangın son dakika! Neden yangın çıktı, son durum ne? Yaralı sayısı kaç, Can kaybı yaşandı mı? İzmir Narlıdere yangın görüntüleri

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Rezidansta yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna dönerken vatandaşlar olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığını merak ediyorlar. Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çok sayıda ekip yangına müdahalede bulunuyor. Peki İzmir Folkart yangını neden çıktı, söndü mü? Ölü ve yaralı var mı?

İzmir yangın son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın çıktı. Folkart Rezidansta çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sararak etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken vatandaşlarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki İzmir Folkart yangını neden çıktı, söndü mü? Ölü ve yaralı var mı? İşte son dakika gelişmeleri...

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

YANGINI NEDENİ NE?

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

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