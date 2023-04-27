İzmir folkart yangın son dakika! Neden yangın çıktı, son durum ne? Yaralı sayısı kaç, Can kaybı yaşandı mı? İzmir Narlıdere yangın görüntüleri

İzmir yangın son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın çıktı. Folkart Rezidansta çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sararak etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken vatandaşlarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki İzmir Folkart yangını neden çıktı, söndü mü? Ölü ve yaralı var mı? İşte son dakika gelişmeleri...