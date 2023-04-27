İzmir folkart yangın son dakika! Neden yangın çıktı, son durum ne? Yaralı sayısı kaç, Can kaybı yaşandı mı? İzmir Narlıdere yangın görüntüleri
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Rezidansta yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna dönerken vatandaşlar olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığını merak ediyorlar. Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çok sayıda ekip yangına müdahalede bulunuyor. Peki İzmir Folkart yangını neden çıktı, söndü mü? Ölü ve yaralı var mı?
İzmir yangın son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın çıktı. Folkart Rezidansta çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sararak etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken vatandaşlarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki İzmir Folkart yangını neden çıktı, söndü mü? Ölü ve yaralı var mı? İşte son dakika gelişmeleri...
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
YANGINI NEDENİ NE?
Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.
Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden ulaşabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Bakanlığı'ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT'den parasını çeksin!
- Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!
- AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB 2.dönem sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş ekranı
- SİVAS deprem son dakika! 27 Nisan Perşembe Malatya, Maraş, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ
- Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...
- Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...