Son dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye’deki partililere hitap etti





"Değerli Türkmen Belde'li, Osmaniyeli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."



Partililer de Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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