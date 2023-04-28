Son dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'deki partililere hitap etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partililere hitabında, "14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. Görüşme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın telefonu aracılığıyla gerçekleşti.
Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde ziyaretlerde bulundu.
Esnafı ziyaret eden Yanık, daha sonra AK Parti Türkmen Belde Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantı sırasında Bakan Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Bakan Yanık'ın telefonu aracılığıyla partililere hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Değerli Türkmen Belde'li, Osmaniyeli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."
Partililer de Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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